Diego Armando Maradona sarebbe è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per 4 giorni di sonno indotto come cura dell'insonnia, un disturbo che finora non sarebbe riuscito a superare con le normali terapie. Insonnia che avrebbe un'origine ben precisa, stando a quanto riportato dal suo avvocato, Matias Morla, in un'intervista ad America TV. Secondo Morla, infatti, l'ex allenatore della Nazionale non riuscirebbe a dormire serenamente a causa dell'angoscia generata dalla guerra giudiziaria in corso con Claudia Villafañe e degli scontri con le figlie Dalma e Gianinna. "Oggi mi ha detto - racconta l'avvocato - 'Matías, l'ultima volta che le mie figlie mi hanno contattato è stato quando mi hanno chiesto dei dollari'. Tutte queste cose mi fanno stare male". Motivo per cui Maradona avrebbe deciso di sottoporsi a questa nuova terapia, che consisterebbe in 4 giorni e 4 notti di sonno indotto dai farmaci in una clinica di Buenos Aires. Si tratta dell'ultimo problema di salute con cui il campione argentino ha dovuto fare i conti recentemente, dopo il malore della scorsa estate (durante la partita dei Mondiali tra Argentina e Nigeria), l'artrosi con il deterioramento della cartilagine che lo tormentano ormai da tempo e l'emorragia gastrica per cui era stato ricoverato a gennaio.