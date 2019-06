Ha scelto Instagram per fare il punto sulle tante voci che proprio sui social stavano circolando in merito alla sua salute. Diego Armando Maradona ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni e sulla tesi che lo vorrebbe affetto dal morbo di Alzheimer "Ciao a tutti. Sento la gente parlare di Alzheimer, ma molti non sanno nemmeno cosa significhi la parola Alzheimer - spiega l'argentino nel filmato, realizzato con uno smartphone - si tratta di una cosa terribile. Di Alzheimer si muore e io non sto morendo. Io non sto morendo!" è il concetto ribadito a chiare lettere dal Pibe de oro, che a metà giugno ha lasciato la guida della squadra messicana dei Dorados per sottoporsi a due interventi chirurgici a spalla e ginocchio e che pochi giorni prima era stato ricoverato in ospedale per curare - attraverso il sonno indotto - l’insonnia. Problemi che, al momento, gli impediscono di continuare la sua attività in panchina. "Bisogna saper fare il proprio lavoro – ha concluso Maradona nel suo sfogo - molti vogliono fare confusione, ma a me non piace la confusione. Ragazzi, con le malattie non si scherza".