Giovani

Il primo step nel mondo delle giovanili è nel Milan, lui che la carriera da calciatore l'aveva iniziata con gli altri colori di Milano, quelli nerazzurri, nel lontano 1985. Un anno con la formazione Berretti rossonera e poi il via al percorso in nazionale dal 2012, prima nei panni di assistente del tecnico dell'Under 21 Devis Mangia e poi nello staff di Luigi Di Biagio. Nel 2017 il salto come commissario tecnico: tre sono i suoi Europei alla guida degli azzurrini in soli due anni. Due con l'Under 17, ed entrambi terminati con una sconfitta in finale. Nel 2018 perde la finalissima contro l'Olanda. Nel 2019 (recentissimo, lo scorso maggio) sempre contro gli olandesi, dopo aver vinto tutte le altre partite contro avversarie di grande tradizione e di grandi vivai come Germania e Spagna nel girone e Francia in semifinale. Dunque l'immediato nuovo incarico: da giugno 2019 ha guidato la nazionale Under 19 in un nuovo Europeo, praticamente il secondo in tre mesi; ma questa volta chiuso con l'eliminazione ai gironi a vantaggio delle due squadre poi diventate finaliste, Spagna e Portogallo. Con l'Under 17 i suoi numeri dicono 43 partite giocate, con 31 vittorie, un pari e 11 sconfitte. Il modulo preferito è il 4312, col centrocampo a rombo, ma con l'ovvia licenza di cambiare in base ai giocatori utilizzati. In Brasile ci saranno alcuni suoi "fedelissimi" come il centrale di centrocampo Simone Panada, il terzino Francesco Lamanna o il trequartista juventino Franco Tongya, già tra i giocatori più utilizzati in carriera da Nunziata.