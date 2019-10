Mondiali Under 17, i risultati della 2^ giornata: tris Nigeria, vola l'Angola

Un super Said trascina al successo in rimonta la Nigeria con una tripletta da sogno contro l'Ecuador. Vince ancora l'Angola che batte il Canada in pieno recupero e ottiene la qualificazione agli ottavi di finale

ANGOLA-CANADA U17: 2-1

31’ Zini (A), 49’ Russell-Rowe (C), 90’+4’ David (A)

Angola (4-4-2): De Carvalho; Afonso, Cambuta, Cabingano (86’ Tome), Abrantes; Zito, Muanza (64’ David) Andrade, Capemba (80’ Barri); Mukendi, Zini. Ct: Goncalves

Canada (4-4-2): Kouadio; Franklin, Facchineri, Demian, Ferdinand; Kerr, Pecile (83’ Altobelli), Priso-Mbongue (61’ Giraldo), Nelson; Russell-Rowe (70’ Kane), Habibullah. Ct: Olivieri

Sei punti in due partite, primo posto nel girone e qualificazione in tasca: non poteva iniziare meglio il Mondiale U17 per l'Angola, debuttante nella manifestazione. Dopo la vittoria all’esordio per 2-1 contro la Nuova Zelanda, la Nazionale allenata dal Ct Goncalves ha infatti battuto per 2-1 in un incredibile finale il Canada nella seconda gara del girone. A sbloccare l’incontro la rete di Zini al minuto 31’ con un colpo di testa, lo stesso marcatore che aveva aperto la gara contro la Nuova Zelanda. Al 49’ il pareggio del Canada con Russell-Rowe (secondo gol nel girone per lui), ma a sorridere alla fine è l’Angola. All’89’ la rete del 2-1 di Zito viene annullata dal Var per fuorigioco: vantaggio che arriva al 94’ con David, entrato in campo nella ripresa. La rete che regala all’Angola il pass per ottavi di finale del Mondiale.

Gruppo A, la classifica: Angola 6, Brasile 3, *Nuova Zelanda 0, *Canada 0

* una gara in meno

NIGERIA-ECUADOR U17: 3-2

5’ Said (N), 10’ aut. Jinadu (E), 56’ rig. Mina (E), 84’ Said (N), 89’ Said (N)

Nigeria (4-2-3-1): Jinadu; Adeniyi, Ibrahim, Ikenna, Etim; Ojediran, Tijani; Said, Opeyemi (58’ Jabaar), Ubani (31’ Amoo); Olusegun. Ct: Garba

Ecuador (4-3-3): Lopez, Moran, Delgado, Hincapie, Cabezas; Vite, Angulo, Pluas; Mercado (83’ Delgado P.), Mejia, Mina. Ct: Rodriguez

Gol, var, emozioni e tanti giovani da seguire con attenzione per il futuro: non ha di certo annoiato la gara tra Nigeria ed Ecuador, incontro valido per la seconda giornata del girone B. Il match parte subito fortissimo, con la nazionale africana in vantaggio dopo appena 5’ con Said; la reazione dell’Ecuador è immediata: al 10’ arriva infatti il pari complice lo sfortunato intervento di Jinadu sulla conclusione del talentuoso Mejia. A inizio ripresa l’Ecuador passa in vantaggio su un calcio di rigore assegnato dopo il consulto del Var per fallo su Mercado: Mina, uno dei calciatori più talentuoso in campo, è glaciale dagli 11 metri e spiazza il portiere avversario. La Nigeria nel finale attacca a testa bassa (nonostante l’Ecuador colpisca la traversa con Vite) e con Said (doppietta personale) trova la rete del 2-2 con un destro a giro meraviglioso. Tutto finito? No, perché Said (classe 2003) è inarrestabile e al minuto 89’ sigla la propria tripletta personale e la rete del 3-2 definitivo che fa volare la Nigeria in testa a punteggi pieno nel girone B.

Gruppo B, la classifica: Nigeria 6, Ecuador 3, *Australia 0, *Ungheria 0

* una gara in meno