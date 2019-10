BRASILE-CANADA U17 4-1

17' e 46' Peglow (B), 45'+1 aut. Franklin (C), 56' Veron (B), 86' Russell-Rowe (C)

BRASILE (4-3-3): Donnelli; Yan Couto, Henri, Luan, Patryck; Talles Costa (61' Sandry), Daniel Cabral, Peglow; Veron (79' Araujo), Kaio Jorge (61' Pedro Lucas), Magno. Ct: Dalla Dea

CANADA (4-4-2): Kouadio; Franklin, Facchineri, Demian, Goulbourne; Pecile, Catavolo (69' Russell-Rowe), Priso, Kerr; Nelson (72' Rea), Kane (53' Habibullah). Ct: Olivieri

Ammoniti: Facchineri (C), Kerr (C), Goulbourne (C), Franklin (C)

Quattro gol e una grande festa per iniziare al meglio il Mondiale in casa. Il Brasile vince, convince e si diverte contro il Canada, nella prima partita della competizione dove il divario tra le due squadre è apparso enorme nel corso di tutti i novanta minuti. Tra le giovani stelle più brillanti, in questa prima partita, c'è stata quella di Peglow, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo e bravo a propiziare l'autorete di Franklin. Tra i migliori anche Gabriel Veron, bravissimo nel seminare il panico nella difesa avversaria nel servire l'assist per l'1-0, così come nel mettere il punto esclamativo con un bell'esterno destro al 56' calando il poker verdeoro. Nel finale il gol di Russell-Rowe è utile per i canadesi sia per il morale che per recuperare qualcosa dal punto di vista della differenza reti in classifica. Per il Brasile sono invece tre punti e primato.

Gruppo A, la classifica: Brasile 3, Angola 0 (una partita in meno), Nuova Zelanda 0 (una partita in meno), Canada 0