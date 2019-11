Mondiali Under 17, l'Italia sfida il Brasile nei quarti di finale: a mezzanotte su Sky

Italia-Brasile, Mondiali. La memoria torna subito a quel 1994, quando gli Azzurri di Arrigo Sacchi si arresero alla Seleçao soltanto ai calci di rigore. Nella notte italiana saranno i ragazzi dell’Under 17 di Carmine Nunziata a provare a vendicare almeno in parte quel risultato a 25 anni di distanza. Non sarà la finale, ma i quarti di finale del Mondiale di categoria sono per gli Azzurrini un risultato che mancava da 10 anni. Per questo l’occasione di battere i verdeoro e accedere alle semifinali del torneo in corso di svolgimento proprio in Brasile (già qualificate Olanda e Messico) è da non perdere. L’altro quarto di finale è quello tra Francia e Spagna.

Come arrivano le due squadre

L’Italia arriva al match contro i padroni di casa dopo il buon percorso nel girone di qualificazione (2 successi contro Isole Salomone e Messico e 1 ko col Paraguay a passaggio del turno già ottenuto) e soprattutto la bella vittoria negli ottavi di finale contro l’Ecuador firmata da Gaetano Oristanio, il talentino dell’Inter che con una magia su calcio di punizione da 30 metri ha permesso alla squadra di Nunziata di trovare un posto tra le migliori otto del mondo. Il Brasile, dall’altra parte, ha rischiato di non partecipare alla manifestazione: il Mondiale Under 17, infatti, si sarebbe dovuto svolgere in Perù, ma per problemi logistici la FIFA ha poi deciso di spostare la sede proprio in Brasile. La Seleçao, fuori dal torneo dopo il Sudamericano Sub-17, è stato così ripescato in quanto Paese ospitante. E tra la fase a gironi (contro Canada, Nuova Zelanda e Angola) e l’ottavo di finale contro il Cile ha vinto quattro partite su quattro.

I ragazzi più attesi

Senza Esposito e Renier, trattenuti rispettivamente da Inter e Flamengo, quella tra Italia e Brasile sarà anche la sfida tra i giocatori più rappresentativi delle due nazionali, Willy Gnonto e Kaio Jorge. Il primo, attaccante dell’Inter, si è reso protagonista con la maglia azzurra mettendo a segno già tre reti nel Mondiale Under 17. Gnonto, che in quanto classe 2003 gioca il Mondiale da sotto età, vuole continuare a stupire ancora. Dall’altra parte ci sarà Kaio Jorge, che come Gnonto ha segnato tre gol e punta a trascinare un Brasile che avrà anche la spinta del pubblico di casa, sempre numeroso sugli spalti. Nonostante i tanti diffidati, Nunziata potrà comunque contare su tutta la formazione titolare: occhi puntati anche su Tongya. Due assenze pesanti invece nel Brasile: la Seleçao non avrà Diego, squalificato, e l’altro talento Talles Magno, out per infortunio.

Dove vedere la partita

Il quarto di finale del Mondiale Under 17 tra Italia e Brasile è in programma all’Estadio Olimpico di Goiania alle 00 (ora italiana). Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming su Sky Go.