Malessere per il campione argentino nella partita contro il Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Si piega sulle gambe e tossisce con forza, una scena già vista in passato e risolta in parte dal numero 10 con una nuova alimentazione. Poi se la prende con l'arbitro per un rigore non concesso e un gol annullato: "Ci hai fregato due volte" MESSI FERMATO DAL VAR, ARGENTINA-PARAGUAY 1-1

Serata poco fortunata per Lionel Messi, in campo in Argentina-Paraguay. E non solo per il risultato (l'Albiceleste fermata sull'1-1 alla Bombonera con il gol del 2-1 annullato dal Var per un fallo commesso da Gonzalez a inizio azione, 27 secondi prima che la Pulce battesse il portiere avversario). Nella notte di Buenos Aires non sono passati infatti inosservati un paio di momenti di difficoltà che hanno visto il numero 10 protagonista.

I due episodi Come già successo altre volte, Messi ha infatti accusato dei conati di vomito nel corso della serata. La prima volta durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Il campione argentino si è piegato sulle gambe, tossendo in maniera violenta. Una scena che si è rivista anche durante la gara, con la panchina dell'Argentina che ha provato a rimediare offrendo a Messi una gomma da masticare. Immagini riprese e diffuse in rete anche dai media argentini.

La causa approfondimento Figli, riposo e dieta: il nuovo Messi che incanta Non è la prima volta che Messi ha questo tipo di problemi in campo. Problemi che hanno una spiegazione: la rinosinusite cronica di cui il numero 10 soffre, che rende più difficile l'espulsione del muco dal corpo durante l'attività fisica. Un disturbo slegato da questioni di natura psicologica o dallo stress, che avevano portato Messi anche in Italia alla ricerca di soluzioni: è così che il fuoriclasse blaugrana ha conosciuto a Sacile, in Friuli, il nutrizionista Giuliano Poser, e ha cambiato dieta eliminando cibi ricchi di zucchero e cereali raffinati e aumentando il consumo di frutta fresca, frutta secca, noci e insalate condite solo con olio d'oliva, mentre riso integrale e pasta continuano ad essere l'alimento principale. Correttivi che hanno ridotto sensibilmente gli effetti della rinosinusite, che però di tanto in tanto torna a manifestarsi.