Il Var ferma Messi, 1-1 tra Argentina e Paraguay

Finisce con un pareggio e una buona dose di polemiche la sfida tra Argentina e Paraguay , valida per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022: nella serata della Bombonera l'episodio più contestato arriva al 54', quando l'intervento del Var annulla il gol vittoria di Leo Messi per un fallo del compagno di squadra Gonzalez in avvio di azione. A Buenos Aires la rete di Angel Romero aveva portato in vantaggio gli ospiti al 22', con pareggio di Nicolas Gonzalez, laterale dello Stoccarda, al 41'. Nel mezzo c'è stato il brutto infortunio rimediato da Exequiel Palacios : il centrocampista del Bayer Leverkusen è finito in ospedale con una sospetta lesione alla zona lombare dopo una violenta ginocchiata di Romero. Intervento non sanzionato dall'arbitro, il brasiliano Raphael Claus, che ha fatto infuriare l'Argentina anche al 14' del primo tempo , quando Messi - autore di una prova non brillante - è stato atterrato in area paraguaiana, ma nè l'arbitro nè i suoi collaboratori hanno deciso di fischiare calcio di rigore.

Gli "italiani" dell'Argentina: in tre in campo dal 1'

Serata amara per gli "italiani" che giocano nell'Albiceleste. Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha provocato con un intervento in ritardo in area su Almiron il calcio di rigore trasformato da Romero per lo 0-1. Anche Lautaro Martinez è sceso in campo dal primo minuto nonostante il fastidio al muscolo ischio-tibiale che l'aveva costretto a svolgere lavoro differenziato nei giorni che hanno preceduto la gara. L'attaccante dell'Inter ha stretto i denti ed è rimasto in campo per 83 minuti, fino al momento della sostituzione con Nico Dominguez del Bologna. Maglia da titolare a centrocampo anche per Rodrigo De Paul dell'Udinese, panchina per il Papu Gomez dell'Atalanta. A fine partita il Ct argentino Lionel Scaloni ha ammesso la prova opaca dei suoi, senza però nascondere il disappunto per le decisioni arbitrali: "Il Var avrebbe potuto intervenire decine di volte e non l’ha fatto. Non voglio parlare di malafede, ma che ci si metta d’accordo per uniformare i criteri di giudizio". Sette i punti dell'Argentina, prima nel girone, con prossimo impegno in calendario in Perù mercoledì 18 novembre.

ARGENTINA-PARAGUAY 1-1

22' rig. Romero (P), 41' Gonzalez (A)