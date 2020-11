Grande prova del centrocampista nerazzurro, decisivo per la Roja nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022. Spazio anche per Sanchez nel finale, nel Perù esordio assoluto per Lapadula CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Dopo la positività di Marcelo Brozovic riscontrata nel ritiro della Croazia e il problema fisico accusato da Achraf Hakimi con il Marocco, la sosta per gli impegni delle Nazionali porta finalmente una buona notizia ad Antonio Conte: Arturo Vidal è tornato. Prestazione da leader assoluto per il centrocampista dell'Inter, autore di una doppietta super nel 2-0 del suo Cile contro il Perù nella gara valida per la terza giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2022.

King Arturo vedi anche Il 'caso' Vida colpisce l'Inter: Brozovic positivo Due gol da vero Vidal, quello che Antonio Conte ha voluto fortemente e che i tifosi dell'Inter ancora non hanno visto del tutto. Fascia da capitano al braccio, "King Arturo" ha trascinato la Roja con una partita da dominatore in mezzo al campo coronata da due perle già nel primo tempo. La prima al 19', una botta terrificante da circa trenta metri finita dritta all'incrocio dei pali, con il portiere avversario Gallese rimasto immobile. La seconda poco più tardi, al 34', un inserimento da rapace dell'area di rigore. Ma non soltanto i gol: strappi in mezzo al campo, recuperi e contrasti che avranno di sicuro reso felice Conte e tutta l'Inter.