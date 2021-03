A sorpresa, nessun gol da parte di Haaland in oltre un'ora di gioco contro Gibilterra. Il bomber del Borussia Dortmund, che con la maglia della nazionale norvegese divenne noto per le 9 reti segnate a Honduras ai Mondiali U20 del 2019, per una volta è rimasto a secco, ma per gli scandinavi non è stato un problema imporsi nel match contro il piccolo stato posizionato a sud della Penisola iberica