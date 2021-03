Qualificazioni Mondiali, calendario del 3° turno

La parentesi delle Nazionali si chiude con la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022: l'Italia va in Lituania, Irlanda del Nord-Bulgaria l'altra gara del girone C. Negli altri raggruppamenti spicca Inghilterra-Polonia, il calendario completo

Si chiude questo tour de force delle Nazionali europee, impegnate nelle prime tre giornate delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Programma ricco negli ultimi due giorni di marzo, con l'Italia impegnata in Lituania mercoledì 31 alle ore 20.45: gli azzurri proveranno a dare continuità ai primi due successi ottenuti contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Proprio queste due squadre si affronteranno nell'altra gara del girone C, mentre riposerà la Svizzera (altra squadra a punteggio pieno). Negli altri raggruppamenti, il Belgio ospita la Bielorussia mentre il Portogallo di CR7 va in Lussemburgo. La Germania riceve la Macedonia e la Spagna il Kosovo, la Francia va in Bosnia. Nel girone I spicca un interessante Inghilterra-Polonia.