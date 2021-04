Porta imbattuta da 605 minuti

Toloi dice 33: i debuttanti in Azzurro con Mancini

L’Italia ha vinto le prime tre gare di qualificazione ai Mondiali per la quarta volta nella sua storia: ci era già riuscita nel 1978, nel 1982 e nel 1998. A impressionare sono i numeri della difesa: zero gol al passivo nelle ultime sei partite, porta imbattuta da 605 minuti e il precedente record registrato sempre con Mancini in panchina (600 minuti, interrotto con la rete di Dzeko al 32' in Italia-Bosnia 2-1) superato. Ma c'è di più: nelle ultime 28 gare giocate la Nazionale ha subito al massimo un gol a partita, eguagliando la sua striscia più lunga nella storia risalente al 1991 con Azeglio Vicini in panchina. Nel mirino ora c'è sempre l'Italia di Vicini, che detiene il record di minuti giocati consecutivi senza incassare gol tra qualificazioni e Mondiali (981, serie spezzata dal gol di Caniggia dell'Argentina nel 1990). Il record assoluto di imbattibilità in azzurro è invece di Dino Zoff: 1143 minuti senza subire gol dal 1972 al 1974 con l'Italia guidata da Valcareggi, serie interrotta contro Haiti il 15 giugno 1974 a Monaco. Nessun portiere da allora è riuscito a far meglio con la maglia della Nazionale.