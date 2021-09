L'Italia pareggia 0-0 contro la Svizzera e complica il proprio percorso nel girone di qualificazione a Qatar 2022. Gli Azzurri mantengono infatti la vetta del gruppo con 4 punti di vantaggio sulla nazionale elvetica, ma avendo disputato due gare in più e rischiando così il sorpasso nelle prossime sfide. Giorgio Chiellini non fa però drammi al fischio finale ed è fiducioso anche in vista della sfida di ritorno contro la Svizzera del prossimo mese di novembre: "Oggi abbiamo disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista , agonistico e tecnico. Meglio anche del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ma è mancato quel pizzico per fare gol. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto. Siamo riusciti a giocare fino alla fine, ci fosse mancata attenzione oggi l'avremmo persa. Abbiamo fatto una grande partita, ci sono tante note positive. L'ultimo passettino lo faremo in Nations League e poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale. Ora recuperiamo, pensiamo alla sfida di mercoledì, poi più avanti faremo altre considerazioni".

Di Lorenzo: "Rammarico per le tante occasioni"

approfondimento

36 gare senza ko: record storico per l'Italia

Anche Giovanni Di Lorenzo è fiducioso in vista delle prossime sfide, nonostante rimanga un po' di rammarico per i punti persi in queste ultime due gare: "Sicuramente c'è un po' di rammarico per le tante occasioni non concretizzate, la palla non vuole entrare. Adesso dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì. Forse manca un po' di cattiveria e precisione sotto porta, sarebbe stato peggio non creare occasioni ma mercoledì sarà fondamentale vincere. Rigore di Jorginho? E' stato un episodio importante ma ci sono state anche tante altre occasioni non sfruttate. Adesso pensiamo solo a mercoledì".