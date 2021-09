L'ECA respinge l'idea della FIFA di organizzare un Mondiale ogni 2 anni: "La riforma dei calendari deve essere condivisa con i club, che sono una parte fondamentale del mondo del calcio. Bisogna ridurre le finestre per le nazionali e tutelare la salute dei calciatori, ma un Mondiale ogni 2 anni avrebbe effetti distruttivi sull'intero movimento" Condividi:

È sempre più all'ordine del giorno il tema che riguarda il calendario degli impegni dei club, in relazione poi a quelli delle nazionali. Ed è vivo più che mai il dibattito tra l'ECA, l'organismo che rappresenta i club a livello europeo, e la FIFA che, tra le altre cose, spinge per avere un Mondiale ogni due anni. Idee che vedono l'opposizione della stessa Associazione dei Club Europei, che ha emesso un duro comunicato: "I club di calcio sono sempre stati una voce fondamentale e rispettata nel plasmare il futuro dell'IMC (calendario internazionale delle partite) – si legge - Sono la pietra angolare del calcio, essendo i piloti delle competizioni, l'hub principale e la sede dello sviluppo e degli investimenti dei giocatori e il fulcro dei tifosi e delle loro comunità locali. Ecco perché il Memorandum of Understanding (MoU), che regola il rapporto tra ECA e FIFA, pone al centro l'IMC. Questo protocollo d'intesa tra i club e la FIFA è stato concordato in seguito a trattative dettagliate e all'approvazione congiunta sull'IMC, nonché sui processi che regolano l'IMC".

"Mondiali ogni 2 anni? Un danno per l'intero movimento" "L'ECA è stata chiara nella sua posizione secondo cui sono necessarie modifiche all'IMC – prosegue il comunicato - Un IMC modernizzato e più semplice deve essere fondato su un minor numero di finestre di rilascio per le nazionali, migliore protezione della salute dei giocatori e un approccio equilibrato al calcio di club e internazionale. A tal fine, l'ECA ha chiarito – pubblicamente, privatamente e ripetutamente – la sua disponibilità a impegnarsi con la FIFA per concordare quali dovrebbero essere tali modifiche. L'ECA ha quindi seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della FIFA di campagne di pubbliche relazioni attive e rivolte in particolare all'introduzione di una Coppa del Mondo biennale. A parte la mancanza di un importante confronto, le proposte della FIFA porterebbero a un impatto diretto e distruttivo sui club, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, le proposte metterebbero a rischio la salute e il benessere dei giocatori, diluirebbero il valore e il significato delle competizioni di club e nazionali, ridurrebbero l'interesse e entrerebbero in conflitto con il calcio femminile e giovanile - essendo aree sottorappresentate del gioco in cui l'ECA e altri stanno impegnando tempo, talento e risorse significative - subordinando anche altri tornei e interessi sportivi a tutti i livelli in tutto il mondo".