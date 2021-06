A inizio giugno gli aveva dedicato il gol al Cile nelle qualificazioni mondiali, la prima gara casalinga dell'albiceleste dopo la morte del Pibe de Oro. Stavolta Messi ha fatto anche di più... Ha imitato il suo idolo, replicando gol ed esultanza, in occasione della gara inaugurale dell'Argentina alla Copa America 2021. L'avversario (scherzo del destino) è ancora il Cile: è da poco passata la mezz'ora quando, da una posizione leggermente arretrata rispetto alla lunetta fuori dall'area di rigore, l'Albiceleste si guadagna una punizione. L'incaricato della battuta è ovviamente il 10 della Nazionale di Scaloni che non delude il suo Ct e i compagni trovando una parabola perfetta. Il suo tiro mancino scavalca la barriera e finisce nell'angolo alla sinistra di Claudio Bravo, dove il portiere non può nulla. Un'altra punizione vincente, non una novità per Messi. Ma sembra tanto simile a...

La punizione di Maradona contro l'Ecuador

1987: è l'anno in cui si gioca un'altra Copa America (l'edizione n°33) e vede l'Argentina come Paese ospitante. La Nazionale, guidata al tempo da Bilardo, ha bisogno di una vittoria contro l'Ecuador dopo l'1-1 all'esordio con il Perù. Sblocca l'incontro Caniggia, poi arriva il rigore trasformato da Maradona (a segno anche contro i peruviani) e si arriva all'85'. Punizione per l'Albiceleste, in questo caso dall'interno della lunetta e a meno di un metro dalla linea dell'area di rigore: Diego inventa una traiettoria praticamente identica a quella replicata da Messi contro il Cile. È il definitivo 3-0...