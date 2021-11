Il portoghese messo in difficoltà da una domanda di un giornalista in conferenza stampa con la sua Nazionale: "Tra Ibra e CR7? Preferisco condividere il campo con Cristiano, lo ammiro molto", risponde anche se in maniera non molto chiara. Poi su Twitter trova una soluzione all'empasse

Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic sono stati sicuramente tra i giocatori più forti e influenti degli ultimi 15 anni. Rafael Leao ha, in questo momento, la fortuna di giocare con entrambi: condivide la Nazionale con CR7, mentre al Milan lavora quotidianamente con lo svedese. Ma l'attaccante rossonero, chi preferisce tra i due? Una domanda che gli è stata posta in conferenza stampa, nel ritiro del Portogallo, che Leao ha provato a dribblare ma, evidentemente, senza successo: "Sono due giocatori che stimo molto, cerco sempre di imparare da loro. Ma chiaramente sono più felice di condividere il campo con Cristiano , perché è un giocatore che ammiro molto", le parole del portoghese. Che, dopo qualche ora, ha provato a correggersi su Twitter : "Con il 2" , ha scritto allegando una stretta di mano e una faccina che indica il silenzio. L'italiano è ancora da migliorare, ma l'intenzione di Leao era quella di dire "con tutti e due". Un tentativo disperato di rimediare alla gaffe ed evitare l'ira di Ibra una volta rientrato a Milano.

"Ci aspettano due finali da vincere per essere primi nel girone"

leggi anche

Ibra: "Non penso al ritiro, vado ancora avanti"

L'attaccante del Milan ha poi parlato dei prossimi appuntamenti, decisivi per la qualificazione ai Mondiali: "Sappiamo che la Repubblica d'Irlanda è una squadra molto forte, molto competitiva, ma il nostro obiettivo sarà vincere la partita perché siamo il Portogallo, anche se rispettiamo sempre il nostro avversario e sappiamo che in questa partita è molto importante fare punti per essere primi nel girone. Il messaggio che il nostro allenatore ci ha passato dopo l'ultima gara con la Nazionale è che abbiamo altre due finali. E le finali sono da vincere. Quindi non giochiamo per il pareggio, siamo il Portogallo: pur sapendo che affronteremo due avversari difficili, ma vogliamo vincere per essere primi nel girone".