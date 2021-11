È sfida a distanza tra Italia e Svizzera nel gruppo C: Azzurri obbligati a vincere e segnare in Irlanda del Nord per chiudere in testa, ma attenzione agli svizzeri che ospitano la Bulgaria. Tutto già deciso nel girone F: si affrontano Scozia e Danimarca, rispettivamente seconda e prima nel raggruppamento. A Serravalle l'Inghilterra ha già ipotecato la qualificazione ai danni della Polonia, opposta all'Ungheria

IRLANDA DEL NORD-ITALIA LIVE