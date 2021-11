Il centrocampista azzurro non nasconde l'amarezza per la mancata qualificazione diretta al prossimo Mondiale: "A volte il calcio ti punisce con risultati che fanno male, ma a marzo ci rialzeremo. L'Italia non molla mai"

La delusione è tanta, così come le critiche che nell’ultimo periodo non hanno risparmiato Jorginho . Lui, centrocampista azzurro punto di forza degli azzurri che hanno trionfato a Euro2020 e ora sotto accusa per le ultime prestazioni sottotono e un rigore sbagliato al 90’ contro la Svizzera che oggi pesa ancora di più. " Tante volte il calcio ti 'punisce' con dei risultati duri, che fanno male . Ma che sicuramente non ci farà abbassare la testa e perdere il nostro obiettivo…", le parole su Instagram del centrocampista azzurro subito dopo lo 0-0 di Belfast contro l’Irlanda del Nord che ha condannato l’Italia ai playoff mondiali del prossimo marzo.

"Noi siamo l'Italia e l'Italia non molla mai"

Playoff dunque ultimo appuntamento da non fallire per stappare il pass per Qatar 2022, ma Jorginho è sicuro che gli azzurri centreranno l’obiettivo e si qualificheranno al prossimo Mondiale. "Ci prepariamo bene per marzo, sarà un’altra battaglia. Sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo l’Italia… e l'Italia non molla mai", ha concluso il centrocampista del Chelsea.