Santos: "Vogliamo il Mondiale, ci crediamo"

Nell'altra semifinale del gruppo dell'Italia, il Portogallo affronterà la Turchia all'Estadio do Dragao, di Porto. Saranno queste le due possibili avversarie degli Azzurri in caso di vittoria contro la Macedonia del Nord. Difficile pensare a chi potrebbe riuscire a staccare il pass per Qatar 2022, tra le quattro. Non solo per il livello tecnico delle squadre, ma anche per le forti convinzioni che sembrano avere tutti per il passaggio del turno. Basta sentire il ct del Portogallo, Fernando Santos, per averne conferma: "Vogliamo il Mondiale e ci crediamo", ha detto. "Sappiamo che se siamo a giocare i playoff la responsabilità è nostra, ne abbiamo parlato tra di noi analizzando cosa non ha funzionato, anche se ovviamente in primo luogo la responsabilità è sempre dell'allenatore. Ma questo è il passato. Ora vogliamo il Mondiale e il primo passo è vincere questa finale contro la Turchia. Dobbiamo concentrarci solo su questo. Il resto deve essere messo da parte".