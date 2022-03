Portogallo-Turchia: le probabili formazioni

Tante assenze importanti per il Ct Santos, che si affida a Cristiano Ronaldo e Diogo Jota in avanti; i turchi con Burak Yilmaz e gli "italiani" Demiral e Calhanoglu. Le probabili formazioni di Portogallo-Turchia (ore 20.45), la semifinale playoff che interessa da vicino gli azzurri

Obiettivo Mondiale per Portogallo e Turchia , che questa sera alle ore 20.45 si sfidano all’Estadio do Dragão di Porto nella semifinale del playoff che mette in palio l’accesso a Qatar 2022. Una gara che interessa da vicino anche la nostra Nazionale, visto che la vincente tra Portogallo e Turchia sfiderà in finale la vincente del match tra Italia e Macedonia del Nord.

Portogallo in emergenza, ballottaggi in difesa

È un Portogallo in emergenza quello che scende in campo contro la Turchia nella semifinale degli spareggi Mondiali. Il Ct Santos è costretto a rinunciare per infortunio a Renato Sanches, Ruben Dias e Rube Neves, oltre a loro assente anche il difensore del Porto Pepe, risultato positivo al Covid. Indisponibile anche il portiere Anthony Lopes, oltre allo squalificato Cancelo. Linea difensiva quasi tutta da inventare dunque, con il Ct Santos che dovrebbe optare per una retroguardia composta da Dalot (in ballottagio con Cedric), Danilo Pereira, Fonte e Guerreiro (in vantaggio su Mendes), a centrocampo trio composto da Moutinho, William Carvalho e Bernardo Silva. Alle spalle delle due punte, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, agirà Bruno Fernandes.