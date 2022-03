Le scelte di formazione: Turchia

3-4-2-1 che può trasformarsi in un più compatto 4-4-2 in base ai movimenti a sinistra di Kutlu. In difesa c'è Demiral, a centrocampo Calhanoglu. In attacco il terminale offensivo è Burak Yilmaz; a supporto c'è l'ex romanista Cengiz Under