Maledizione rigori per l'Egitto. Come già successo nella finale di Coppa d'Africa, ormai quasi due mesi fa, la Nazionale di Salah e compagni ha perso dagli undici metri anche il playoff contro il Senegal, dove in palio c'era un posto ai Mondiali in Qatar (la partita, dopo i tempi supplementari, si era conclusa sul punteggio di 1-0 per il Senegal che aveva pareggiato il risultato dell'andata). Ma stavolta, oltre alla sfortuna, c'è stato anche un fatto inusuale che non è passato inosservato: i giocatori egiziani sono stati disturbati dai tifosi senegalesi, che hanno utilizzato i laser verdi per offuscargli la vista durante tutta la partita e anche nel momento dei decisivi calci di rigore. Potrà anche essere stato un caso, ma l'Egitto ha di fatto sbagliato tre dei quattro rigori calciati. E ha salutato così i sogni Mondiali, nonostante il vantaggio maturato nel match d'andata, vinto 1-0 in casa.