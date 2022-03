Sorteggio Mondiali 2022: gironi, fasce e dove vederlo in tv

Tutto pronto per il sorteggio di Qatar 2022, ultimo Mondiale a 32 squadre. 29 sono già qualificate, le ultime 3 Nazionali arriveranno dagli spareggi. Già definite le quattro fasce, venerdì 1 aprile verrà definito il tabellone: sarà possibile seguire il commento alla composizione dei gironi in diretta dalle 18 alle 19 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it. Ecco tutto quello che c'è da sapere TUTTE LE NAZIONALI QUALIFICATE AI MONDIALI Condividi

Il quadro delle squadre partecipanti è quasi al completo, adesso è tutto pronto per il sorteggio dei Mondiali di Qatar 2022. Ancora una volta, per la seconda edizione consecutiva, non ci sarà l'Italia, eliminata nella semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord. Per l'ultima volta, prima della riforma e del passaggio alla formula a 48 squadre dal 2026, parteciperanno 32 Nazionali: 29 sono già definite, le ultime 3 saranno stabilite dagli spareggi intercontinentali che si giocheranno a giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei Mondiali.

Quando si svolge e dove vedere il sorteggio dei Mondiali Il sorteggio per la composizione dei gironi e del tabellone dei Mondiali di Qatar 2022 si svolgerà venerdì 1 aprile presso il Doha Exhibition and Convention Center alle ore 19 locali, le 18 italiane. Sarà possibile seguire il commento alla composizione dei gironi di Qatar 2022 in diretta dalle 18 alle 19 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it.

Come funziona vedi anche Il Ranking Fifa aggiornato Come di consueto, le 32 Nazionali (29 già qualificate e 3 in arrivo dagli spareggi) saranno divise in quattro fasce. Queste ultime saranno stabilite dal ranking Fifa. Prevista una sola eccezione, relativamente al Qatar: in quanto Paese ospitante, la Nazionale di casa sarà inserita tra le teste di serie in prima fascia e giocherà nel girone A. In ogni gruppo potranno esserci un massimo di due squadre europee (in totale saranno 13), mentre gli altri continenti avranno al massimo una squadra per girone. Le squadre provenienti dagli spareggi in programma a giugno saranno inserite nella quarta fascia. Il sorteggio inizierà con l'urna 1 e terminerà con l'urna 4 e ognuna di queste verrà completamente svuotata prima di passare alla successiva. Verrà prima estratta una pallina con il nome della Nazionale, in seguito una seconda sfera indicante il girone in cui giocherà.

Le squadre partecipanti: la suddivisione in fasce Qatar 2022 Sorteggi gironi Mondiali: le fasce e come funziona Di seguito, tutte le Nazionali che parteciparanno ai Mondiali di Qatar 2022 e le quattro fasce stabilite dal ranking Fifa. Prima fascia (teste di serie) Qatar (Paese ospitante)

Brasile

Belgio

Francia

Argentina

Inghilterra

Spagna

Portogallo Seconda fascia Olanda

Messico

Danimarca

Germania

Uruguay

Svizzera

Stati Uniti

Croazia Terza fascia Giappone

Senegal

Iran

Marocco

Serbia

Polonia

Corea del Sud

Tunisia Quarta fascia Camerun

Canada

Ecuador

Arabia Saudita

Ghana

Vincente Galles-Scozia/Ucraina

Vincente Perù-Australia/Emirati Arabi

Vincente Costa Rica-Nuova Zelanda

Le date e gli orari dei Mondiali I Mondiali di Qatar 2022 si svilupperanno in poco meno di un mese, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Per la prima volta nella storia si giocherà in autunno. La gara inaugurale, che vedrà il Qatar protagonista in quanto Paese ospitante, è in programma il 21 novembre alle ore 11 italiane. La fase a gironi durerà 12 giorni, con ben quattro partite ogni 24 ore distribuite su diverse fasce orarie: considerando il nostro fuso orario, in questa prima fase si giocherà alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Le partite dell'ultima giornata di ogni singolo girone si giocheranno in contemporanea, alle ore 16 e alle ore 20 del nostro fuso orario. Il 3 dicembre il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale, che si disputeranno fino al 6 dicembre: due partite al giorno, sempre alle 16 e alle 20. Stesso orario per i quarti di finale, in programma il 9 e il 10 dicembre (due partite al giorno), mentre le due semifinali sono previste il 13 e il 14 dicembre alle 20. Il 17 dicembre, alle ore 16, la finale per il terzo e quarto posto, mentre il 18 dicembre, allo stesso orario, la finalissima.