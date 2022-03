1/31

Si terrà il 1° aprile alle 19 ora locale (le 21 in Italia), presso il Doha Exhibition and Convention Center, in Qatar, il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale: appuntamento da non perdere per l’avvicinamento a un torneo che, purtroppo, vivremo solo da spettatori dopo l’eliminazione dell’Italia al playoff.



Ultima edizione a 32 squadre (dal Mondiale di Usa-Canada-Messico 2026 saranno 48), si giocherà per la prima volta in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022