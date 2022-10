Messi: "Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale"

Il capitano dell'Argentina ha dichiarato a StarPlusLA che i prossimi Mondiali del Qatar saranno gli ultimi in carriera: "Sicuramente sì, sarà l'ultimo. Mi sento bene fisicamente, c'è un po' d'ansia nel vedere come andrà ma non vediamo l'ora che inizi"

" Sicuramente quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale ". Esordisce così Lionel Messi che, intervistato da StarPlusLA, ha dichiarato che non parteciperà alla competizione del 2026 che si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il capitano dell' Argentina confessa che ha un po' d'ansia per Qatar 2022: "Mi sento bene fisicamente, ho lavorato bene prima che iniziasse la stagione. Non vedo l'ora che inizi il Mondiale, a dire la verità c'è un po' di ansia prima di iniziare, vogliamo vedere cosa accadrà".

"Argentina favorita per la storia, ma ci sono squadre più forti"

Messi in seguito parla del momento dell'albiceleste: "Siamo vivendo un buon momento, con un gruppo molto forte e unito. In un Mondiale, però, può succedere di tutto: ogni partita è difficile ed è per questo motivo si aspetta così tanto questa competizione. Non sempre i favoriti sono quelli che vincono o fanno il percorso che ci si sarebbe aspettati". In chiusura Messi dice la sua sulle possibilità della vittoria dell'Argentina: "Non so se siamo i grandi favoriti, ma per la storia che abbiamo siamo sempre tra i candidati per la vittoria. Tuttavia ritengo che ci siano delle squadre più forti della nostra".