C'è una big che si allenerà in Italia in attesa di volare in Qatar. Il Brasile, infatti, ha scelto Torino e la Continassa come sede del ritiro prima dei Mondiali. Da Alisson a Neymar: i brasiliani si riuniranno il prossimo lunedì e resteranno in Piemonte fino a sabato 19, per poi partire per il Qatar. Per i momenti liberi, se ce ne saranno, sarebbe già stata individuata una 'churrascaria' (ristorante tipico brasiliano) che si trova a una trentina di chilometri dal centro dove solitamente si allena la Juve. Guai, infatti, a sentire la nostalgia di casa.