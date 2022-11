Da chi ha segnato più gol alla maledizione del Pallone d'oro, fino a chi ha vinto senza mai giocare. Il Messico uscirà anche questa volta agli ottavi? CR7 insegue un primato storico (ma deve segnare) e Messi un altro (ma deve arrivare almeno in semifinale). La partita più cattiva di sempre è passata alla storia come "la battaglia di Norimberga", ma quanti cartellini ci sono stati? Tutti i record in tre capitoli: quelli imbattibili, quelli da battere e i pochi… già battuti. Dati Transfermarkt

LA GUIDA AI MONDIALI