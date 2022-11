Mondiali, oggi 4 gare: tocca a Germania e Spagna

Sono quattro le partite in programma oggi ai Mondiali del Qatar. Si comincia alle 11 nel gruppo F con Marocco-Croazia. Secondo appuntamento alle 14 quando si aprirà il gruppo E con Germania-Giappone. Alle 17 sempre per il gruppo E esordio per la Spagna contro Costa Rica. Alle 20 si chiude con il secondo match del girone F fra Belgio e Canada

Un'altra giornata che promette gol e spettacolo ai Mondiali in Qatar. Il programma di questo mercoledì si apre con la prima gara del gruppo F che mette di fronte il Marocco e la Croazia. Tre i giocatori italiani in campo nella selezione africana: Amrabat della Fiorentina, Sabiri della Sampdoria e Cheddira, il capocannoniere della serie B, del Bari. Quattro invece i croati del nostro campionato: Brozovic dell'Inter, Erlic del Sassuolo, Vlasic del Torino e Pasalic dell'Atalanta. Alle 14 in campo per il gruppo E la Germania, una delle favorite della rassegna, contro il Giappone. Tedeschi senza l'infortunato Sanè mentre il Giappone presenterà le vecchie conoscenze del nostro campionato Nagatomo e Tomyasu. Alle 17 esordio per la Spagna di Luis Enrique contro il Costa Rica. L'altra big del gruppo E si presenta con tanti giovani in rampa di lancio come Pedri, Gavi, Ansu Fati e Nico Williams e punta alla vittoria finale. Alle 20 primo match per il Belgio contro il Canada, orfano ancora di Lukaku ma con il milanista De Ketelaere in rampa di lancio dopo un inizio stagione complicato nel nostro campionato