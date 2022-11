"Volete una foto con Messi? È così che si fa il pressing? Siamo al Mondiale!". Questo lo sfogo che Hervé Renard, allenatore francese dell’Arabia Saudita, ha letteralmente urlato ai suoi giocatori durante l’intervallo del match contro l’Argentina. In quel momento, infatti, i sudamericani erano in vantaggio per 1-0 e stavano dominando la partita. La sfuriata del Ct, però, ha dato i suoi frutti visto che nella ripresa l’Arabia ha ribaltato il risultato vincendo per 2-1 un match storico.