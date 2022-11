Contro gli Stati Uniti il capitano dell'Inghilterra ha indossato la fascia "No discrimination", quella autorizzata dalla Fifa, ma prima della gara ha sfoggiato un preziosissimo orologio dai colori arcobaleno, 'vietati' in Qatar: un messaggio di supporto alla comunità Lgbtq o solo un vezzo? Un gioiello da quasi 650mila euro, in passato visto anche al polso di Ronaldo e Ibrahimovic

