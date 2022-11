L’attaccante del Tottenham non è riuscito a trattenere il pianto dopo il ko per 3-0 contro il Ghana che complica tantissimo la rincorsa agli ottavi di finale. Alla fine del match, non giocato benissimo dal il capitano sudcoreano, Son è apparso inconsolabile

COREA DEL SUD-GHANA 2-3: IL RACCONTO DEL MATCH