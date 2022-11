statistiche

Non manca molto all'ingresso in campo delle due squadre. Ci sarà dunque la stella Son, primo a parimerito per gol della Corea del Sud nella Coppa del Mondo (3). Per l'attaccante del Tottenham due reti nel Mondiale 2018 e una nel 2014; potrebbe diventare solo il secondo giocatore a trovare il gol in tre edizioni differenti della sua Nazionale, dopo Park Ji-Sung, che ha segnato una marcatura nel 2002, 2006 e 2010