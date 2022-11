Le partite di oggi: in campo Olanda e Inghilterra

Parte la terza e ultima giornata dei gironi di qualificazione: match a due a due in contemporanea per garantire la regolarità di partite decisive per il passaggio agli ottavi. Alle 16 in campo tutto il gruppo A con l’Olanda che cerca il pass contro il Qatar già eliminato, mentre l’altra sfida è quella tra Ecuador e Senegal, entrambe con speranze di qualificazione. Alle 20 le due partite del gruppo B: Galles-Inghilterra e Usa-Iran, in un girone dove può succedere di tutto

Si apre oggi la terza ed ultima giornata dei gironi al Mondiale di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma ma, a differenza di quanto avvenuto finora, le squadre dello stesso girone giocheranno allo stesso orario per garantire la contemporaneità in vista di sfide decisive per il passaggio agli ottavi. In campo alle 16 tutto il gruppo A con il Qatar (già eliminato) che affronta l’Olanda, mentre l’altra sfida è quella tra Ecuador e Senegal, entrambe con speranze di qualificazione. Alle 20 sarà invece il turno del gruppo B: derby britannico tra Galles e Inghilterra e sfida (mai banale) tra Iran e Stati Uniti, in girone dove tutte e quattro le contendenti possono ancora ottenere il pass per gli ottavi.