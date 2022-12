Le partite di oggi: in campo Spagna e Germania

Scendono in campo i gironi E ed F di Qatar 2022 per la terza ed ultima giornata dei gironi eliminatori. Alle 16 c’è subito un big match decisivo, quello tra Croazia e Belgio. In contemporanea Canada (già eliminato) contro il Marocco. Alle 20 altre due grandi del calcio mondiale: la Spagna, quasi certa del passaggio del turno, affronta il Giappone mentre la Germania dovrà battere la Costa Rica per continuare a sperare

Terza ed ultima giornata dei gironi E ed F al Mondiale di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma e le squadre dello stesso girone giocheranno allo stesso orario per garantire la contemporaneità in vista di sfide decisive per il passaggio agli ottavi. In campo alle 16 tutto il gruppo F con il big match tra Croazia e Belgio. In contemporanea c’è Canada-Marocco con i nordamericani già eliminati e Hakimi e compagni che sognano il primo posto nel girone, eliminando così una tra Croazia e Belgio. Alle 20 altre due grandi partite: la Spagna cerca di consolidare il primo posto nel girone E contro il Giappone, la Germania dovrà battere la Costa Rica (e sperare in un favore della Spagna) per continuare ad inseguire il quinto Mondiale.