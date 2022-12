A idearlo furono i tifosi dell'Irlanda del Nord a Euro 2016, quando il loro Will Grigg era "on fire" e volevano avvertire tutte le difese avversarie del pericolo che correvano. I milanisti l'hanno poi riadattato esaltando Stefano Pioli nell'anno dello scudetto, e adesso lo ritroviamo nello spogliatoio della Francia, come coro per celebrare il passaggio ai quarti di finale al Mondiale.