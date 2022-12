Pelé ringrazia il Brasile per l'omaggio in campo

L'ex campione brasiliano, ricoverato in ospedale a San Paolo, ha ringraziato su Instagram la Seleçao per l'omaggio riservatogli dopo la partita contro la Corea del Sud

Anche dal letto di ospedale, ci tiene a far sapere alla Seleçao di essere il suo primo tifoso: Pelé, ricoverato da tempo a San Paolo, ha ringraziato, attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando alcune delle immagini che gli sono state inviate dell'omaggio che i giocatori gli hanno tributato al termine della partita con la Corea del Sud, quando hanno esposto uno striscione con il suo nome e la sua immagine. Il Brasile balla verso i quarti di finale e lo fa proprio facendo quello che, nei mesi scorsi, Pelé aveva invitato a fare Vinicius Junior dopo una polemica scoppiata in Spagna: ballare. 'BailaViniJr', in Brasile e fra i tantissimi tifosi verdeoro sparsi fra i cinque continenti è già un grido di battaglia per spingere la Selecao verso il sesto titolo mondiale.