L'uscita di scena della Seleçao conferma la "maledizione" del ranking Fifa, il sistema che valuta il valore delle nazionali in base ai loro risultati (l'attuale sistema di riferimento si basa sul modello di valutazione Elo). Da quando è stato istituito nel 1992, la squadra che è arrivata all'inizio del Mondiale come prima classificata nel ranking non ha poi vinto la Coppa. In due occasioni la Nazionale risultata vincitrice del torneo non era neanche nella top 10 alla vigilia