Non sono bastate 12 partite senza sconfitte a Louis van Gaal per portare l'Olanda a vincere la sua prima Coppa del Mondo. Il commissario tecnico orange, che ha lasciato la panchina dopo la delusione contro l'Argentina, ha collezionato solo due eliminazioni ai calci di rigore con lo stesso avversario, non perdendo mai nei minuti regolamentari o ai supplementari. Non è però il solo a condividere questo destino. Tra i ct imbattuti ai Mondiali ci sono anche due italiani