Marocco-Francia ai rigori? Potrebbe finire così…

9/13

MAROCCO, RIGORI MONDIALI

1 giocata

1 vinta

100% di vittorie ai rigori

Solo un precedente ed è proprio per la nazionale di Regraguiagli ottavi. Il Marocco, che in questo Mondiale ha incassato un solo gol su autorete (di Aguerd), non ne ha subìto neanche uno dagli avversari nemmeno nella serie: