Mondiali 2026, dove si giocano? Date e fuso orario

Dopo dodici anni il Mondiale torna in America, ma questa volta si giocherà al Nord e al Centro. Sono tre i Paesi ospitanti: Stati Uniti, Messico e Canada. Città, stadi, date e orari, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'edizione del 2026 INFANTINO: "DAL 2025 IL MONDIALE PER CLUB SARA' A 32 SQUADRE" Condividi

Dopo un'edizione in Europa, Russia 2018, e una in Asia, Qatar 2022, il Mondiale è pronto a tornare in America a distanza di dodici anni dall'ultima edizione disputata in terra brasiliana. Nel 2026, però, non si giocherà in Sud America, ma le partite verranno disputate tra Nord e Centro: saranno tre nazioni a ospitare la prossima edizione, la prima che vedrà l'allargamento del numero di squadre da 32 a 48, una rivoluzione voluta dalla FIFA da molto tempo.

Mondiale 2026, dove si gioca? Saranno tre ne nazioni ospitanti del prossimo Mondiale: Stati Uniti, Canada e Messico. La candidatura congiunta dei tre paesi ha battuto quella presentata dal Marocco ottenendo il doppio dei voti. A livello di marketing, l'intento degli stati organizzatori è chiaro sin da subito: l'appellativo utilizzato è "United", proprio per sottolineare come i tre paesi organizzatori abbiano unito le proprie forze per ospitare la competizione calcistica più importante del mondo.

Le città e gli stadi del Mondiale 2026 Nonostante il coinvolgimento di tre paesi, la maggior parte delle partite del prossimo Mondiale si disputeranno negli Stati Uniti: su sedici città coinvolte, undici sono statunitensi. A seguire c'è il Messico, che ne conta tre, mentre il Canada chiude con due. Ma quali sono queste città? STATI UNITI: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle MESSICO : Guadalajara, Città del Messico e Monterrey

: Guadalajara, Città del Messico e Monterrey CANADA: Toronto e Vancouver Anche gli stadi saranno sedici, uno per ogni città indicata per ospitare la prossima edizione dei Mondiali. STATI UNITI : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Gillette Stadium (Boston), AT&T Stadium (Dallas), NGR Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), SoFI Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), Metlife Stadium (New York/New Jersey), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Levi's Stadium (San Francisco) e CenturyLink Field (Seattle)

: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Gillette Stadium (Boston), AT&T Stadium (Dallas), NGR Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), SoFI Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), Metlife Stadium (New York/New Jersey), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Levi's Stadium (San Francisco) e CenturyLink Field (Seattle) MESSICO : Estadio Akron (Guadalajara), Atzeca (Città de Messico) e BBVA Bancomer (Monterrey)

: Estadio Akron (Guadalajara), Atzeca (Città de Messico) e BBVA Bancomer (Monterrey) CANADA: BC Place (Vancouver) e BMO Field (Toronto)

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti LA MAPPA Tutte le sedi e gli stadi del Mondiale 2026 La Fifa ha ufficializzato i nomi delle 16 città che ospiteranno il Mondiale 2026, la prima edizione a 48 squadre. ESPN ha elencato i nomi degli stadi: undici negli Usa, tre in Messico e due in Canada. La loro scheda e le loro storie: film, super concerti (dagli Stones a Michael Jackson), Super Bowl, tetti retrattili e uno col Pantheon di Roma come ispirazione. C'è anche l'impianto (nel Guinness) più rumoroso al mondo e l'Azteca, dova è stata scritta la storia del calcio ATLANTA: Mercedes-Benz Stadium Posti : 65.000

: 65.000 Inaugurazione : 2017

: 2017 Storia : ha ospitato il 53° Super Bowl vinto dai Patriots di Tom Brady. Qui ha giocato anche… la Juventus. Più precisamente nell'All Star Game della MLS nel 2018, quando i top player del campionato americano sfidarono i bianconeri. Fu vittoria Juve ai rigori, decisivo De Sciglio

: ha ospitato il 53° Super Bowl vinto dai Patriots di Tom Brady. Qui ha giocato anche… la Juventus. Più precisamente nell'All Star Game della MLS nel 2018, quando i top player del campionato americano sfidarono i bianconeri. Fu vittoria Juve ai rigori, decisivo De Sciglio Curiosità: l'architetto Bill Johnson ha affermato che l'apertura circolare del soffitto è ispirata al Pantheon romano BOSTON: Gillette Stadium Posti : 70.000

: 70.000 Inaugurazione : 2002

: 2002 Storia : ha ospitato i Mondiali femminili del 2003 e diverse partite nella storia della Gold Cup (la coppa per nazionali di nord e centro America). È spesso stata casa delle nazionali Usa maschile e femminile

: ha ospitato i Mondiali femminili del 2003 e diverse partite nella storia della Gold Cup (la coppa per nazionali di nord e centro America). È spesso stata casa delle nazionali Usa maschile e femminile Curiosità: ha sostituito il vecchio Foxboro Stadium, tappa del Mondiale 1994 e di due storiche doppiette di Roberto Baggio (alla Nigeria e alla Spagna). Oggi, in quell'area, ci sono parcheggi e punti di ristoro DALLAS: AT&T Stadium Posti : 92.000

: 92.000 Inaugurazione : 2009

: 2009 Storia : è la casa dei Dallas Cowboys (NFL), ha ospitato All Star Game NBA 2010 (108.713 spettatori, al tempo nuovo primato certificato dal Guinness World Record) e finali NCAA

: è la casa dei Dallas Cowboys (NFL), ha ospitato All Star Game NBA 2010 (108.713 spettatori, al tempo nuovo primato certificato dal Guinness World Record) e finali NCAA Curiosità: è uno degli stadi più grandi in America e quello con la maggior capienza dei Mondiali 2026. Qui si sono esibiti - tra gli altri - Paul McCartney, gli U2 e Taylor Swift