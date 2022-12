Le probabili formazioni di Argentina-Francia

12/24

Il Ct Scaloni è pronto a confermare gli uomini che hanno liquidato la Croazia in semifinale. Possibile modulo di partenza un 4-4-2 con De Paul a destra ma con la possibilità di trasformarsi, avanzando proprio De Paul, in un 4-3-1-2. Ancora fuori Di Maria, terzino sinistro confermato Tagliafico e in attacco la coppia delle meraviglie Alvarez-Messi con Lautaro ancora in panchina.



ARGENTINA (4-4-2), probabile formazione: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni