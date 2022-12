Entusiasmo e marea umana per i Leoni dell'Atlante che tornano nel proprio Paese dopo lo storico quarto posto ai Mondiali in Qatar. Sono 8mila i poliziotti schierati su un percorso di 5 km nelle strade della capitale. Dopo il tour per salutare le migliaia di tifosi, Hakimi e compagni sono attesi a palazzo reale, invitati a cena da Re Mohammed VI