La Fifa ha definito l'elenco dei giudici di gara che dirigeranno le partite della fase finale dei Mondiali femminili di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto sui campi di Australia e Nuova Zelanda . L'Italia sarà rappresentata dalla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi , in qualità di arbitro, mentre Francesca Di Monte della sezione di Chieti sarà una delle assistenti; Massimiliano Irrati di Pistoia starà al Var. Fra i 'fischietti' di spicco la francese Stephanie Frappart , che ai Mondiali maschili del Qatar, il primo dicembre dell'anno scorso, ha abitrato (prima volta di una donna) la partita fra il Costarica e la Germania, valida per uno dei gironi eliminatori. Fra le arbitre già presenti ai Mondiali maschili, al torneo femminile ci saranno anche la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita . In Qatar c'erano anche le assistenti Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa), pure loro tutte confermate per i Mondiali femminili

Le tappe principali della sua carriera

La Ferrieri Caputi è livornese ha 31 anni, è nata il 20 novembre del 1990 da genitori pugliesi. Nel suo curriculum figurano una laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all'Università di Firenze. Lavora alla Fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e collabora come ricercatrice all'Università di Bergamo. A 17 anni Ferrieri Caputi era entrata nella sezione Aia di Livorno e dopo la lunga trafila a livello provinciale e regionale, il 15 novembre 2015 aveva debuttato in serie D: di fronte Levico e Atletico San Paolo. Nel maggio 2019 ha arbitrato una partita della Poule Scudetto di quarta serie tra Bari e AZ Picerno dopo aver esordito, pochi mesi prima, nel Torneo di Viareggio. Successivamente promossa in C (esordio in Pro Patria-Pro Sesto) e il 17 ottobre 2021 arriva anche il debutto in B, in un Cittadella-Spal che fa di lei il quarto arbitro di sesso femminile a dirigere una partita di seconda divisione a pochi giorni dall'esordio nella categoria della collega Maria Marotta. Il 15 dicembre 2021 ha diretto il Cagliari, allora in serie A, nella gara di coppa Italia contro il Cittadella valida per i sedicesimi di finale. Il 2 ottobre scorso l'esordio in A in Sassuolo-Salernitana