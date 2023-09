Prima giornata di qualificazioni Mondiali in Sudamerica: parte bene l'Argentina che grazie a una punizione di Messi batte l'Ecuador. 1-0 anche per la Colombia, mentre il Paraguay non va oltre il pari. Nella notte italiana debutti per Brasile e Uruguay

Una rete che è valsa la vittoria all'Argentina, Messi a segno contro l'amico di infanzia Galindez . Negli anni novanta, i due abitavano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro a Rosario. Il portiere alla fine ha deciso di difendere i colori dell'Ecuador, l'argentino è diventato il simbolo di un'intera nazione. Tante finali contro da piccoli, e un DVD, per stessa ammissione di Galìndez in una intervista, che dimostra come il portiere si sia tolto anche lo sfizio di battere il più forte al mondo. Bambini contro in un torneo di quartiere: Galìndez batte Messi e il trofeo è una bicicletta .

Gli altri risultati della notte

Tre punti anche per la Colombia che batte di misura il Venezuela: la rete di Borre a inizio ripresa è decisiva. Zero gol invece tra Paraguay e Perù, con i padroni di casa che non sfruttano la superiorità numerica per oltre 45 minuti in virtù del doppio giallo ad Advincula. Questa notte, a partire dall'1:00 ora italiana, altri due match: debutto casalingo per l'Uruguay contro il Cile, mentre alle 02:45 scende in campo il Brasile, con i verdeoro che attendono la Bolivia.