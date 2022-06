Compie oggi 50 anni uno dei calciatori più geniali e uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. In campo, con il suo talento, Zidane ha fatto innamorare milioni di tifosi ed è stato uno dei pochi eletti in grado di vincere le competizioni più importanti a livello di squadra - il Mondiale e la Champions League - e il titolo personale più ambito, il Pallone d'Oro. In totale, nella storia, ci sono riusciti soltanto in 8. Ricordi chi sono? Eccoli tutti