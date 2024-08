L'attaccante della Roma, dopo esser stato escluso dalla Copa America, torna tra i convocati di ct Lionel Scaloni per le partite, in programma rispettivamente il 6 (nella notte italiana) e il 10 settembre, contro Cile e Colombia valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026

Paulo Dybala si prepara a tornare in nazionale. Tramite un post sui social, infatti, l’Argentina ha annunciato che il giocatore della Roma tornerà tra i convocati del ct Lionel Scaloni per le partite, in programma rispettivamente il 6 (nella notte italiana) e il 10 settembre, contro Cile e Colombia valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Dopo aver, dunque, saltato la Copa America (vinta proprio dall’Argentina), nel corso di quest’estate, Dybala si appresta al ritorno in campo con l’Albiceleste. "Il calciatore Paulo Dybala della Roma – si legge dal comunicato diffuso dall’Argentina – si aggiunge ai convocati da Lionel Scaloni per le prossime partite di qualificazione sudamericane".