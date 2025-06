Sconfitta pesante per gli Azzurri, sconfitti 3-0 in Norvegia. Il migliore in campo è Nusa. Nella squadra di Spalletti unica sufficienza per Donnarumma. Nella Norvegia ottima prestazione per Sorloth e Odegaard, poi il solito Haaland. Tutti i voti (e i giudizi) di Stefano De Grandis

NORVEGIA-ITALIA 3-0: LA CRONACA DEL MATCH