Italia, i giocatori convocati dal Ct Gattuso per le qualificazioni ai Mondiali 2026

mondiali fotogallery
31 foto

Prime convocazioni per il nuovo Ct azzurro, che ha chiamato 28 calciatori per le due sfide in programma il 5 e l’8 settembre contro Estonia e Israele. Tre novità assolute, per Gattuso, che ha convocato l’interista Francesco Pio Esposito, il bolognese Fabbian e il nuovo difensore del Liverpool Leoni. Tornano in azzurro anche Mancini e Scamacca. La lista dei giocatori diramata dal Ct

