Prime convocazioni per il nuovo Ct azzurro, che ha chiamato 28 calciatori per le due sfide in programma il 5 e l’8 settembre contro Estonia e Israele. Tre novità assolute, per Gattuso, che ha convocato l’interista Francesco Pio Esposito, il bolognese Fabbian e il nuovo difensore del Liverpool Leoni. Tornano in azzurro anche Mancini e Scamacca. La lista dei giocatori diramata dal Ct

