Italia, i giocatori convocati dal Ct Gattuso per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Prime convocazioni per il nuovo Ct azzurro, che ha chiamato 28 calciatori per le due sfide in programma il 5 e l’8 settembre contro Estonia e Israele. Tre novità assolute, per Gattuso, che ha convocato l’interista Francesco Pio Esposito, il bolognese Fabbian e il nuovo difensore del Liverpool Leoni. Tornano in azzurro anche Mancini e Scamacca. La lista dei giocatori diramata dal Ct
- Dopo il cambio in panchina, riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni mondiali, con il nuovo Ct Gennaro Gattuso che per il doppio impegno contro Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre) ha chiamato 28 calciatori. Prime chiamate assolute per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e per l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito. A più di un anno di distanza dall'Europeo tedesco, tornano in azzurro Mancini e Scamacca. Ecco la lista dei convocati
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Psg)
- ALEX MERET (Napoli)
- GUGLIELMO VICARIO (Tottenham)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- RAOUL BELLANOVA (Atalanta)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- ANDREA CAMBIASO (Juventus)
- GIOVANNI DI LORENZO (Napoli)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- FEDERICO GATTI (Juventus)
- GIOVANNI LEONI (Liverpool)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- NICOLÒ BARELLA (Inter)
- GIOVANNI FABBIAN (Bologna)
- DAVIDE FRATTESI (Inter)
- MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- NICOLÒ ROVELLA (Lazio)
- SANDRO TONALI (Newcastle)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- MOISE KEAN (Fiorentina)
- DANIEL MALDINI (Atalanta)
- RICCARDO ORSOLINI (Bologna)
- MATTEO POLITANO (Napoli)
- GIACOMO RASPADORI (Atletico Madrid)
- MATEO RETEGUI (Al-Qadisiya )
- GIANLUCA SCAMACCA (Atalanta)
- MATTIA ZACCAGNI (Lazio)
- L'Italia (ancora con Spalletti Ct) ha giocato due match a giugno (ko 0-3 con la Norvegia, vittoria 2-0 con la Moldavia). Ora per Gattuso ci sono Estonia e Israele. Questa la situazione di classifica di partenza:
- Norvegia: 12 punti in 4 partite (13 gol fatti, 2 gol subiti)
- Israele: 6 punti in 3 partite (7 gol fatti, 6 gol subiti)
- ITALIA: 3 punti in 2 partite (2 gol fatti, 3 gol subiti)
- Estonia: 3 punti in 4 partite (5 gol fatti, 8 gol subiti)
- Moldavia: 0 punti in 3 partite (2 gol fatti, 10 gol subiti)
- Le qualificazioni Uefa mettono in palio 16 posti
- Ci sono 12 gironi da 4 o 5 squadre: la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica
- I 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio che coinvolge 16 squadre. Allo spareggio parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale