A Bergamo domani sera il nuovo commissario tecnico debutta sulla panchina della Nazionale. Contro l'Estonia, nella terza partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, Gattuso pensa a una difesa a 4 con la coppia Calafiori-Bastoni davanti a Donnarumma. Barella e Tonali a centrocampo e davanti sia Kean che Retegui, con Politano e Zaccagni esterni. Le probabili formazioni di Italia-Estonia

GATTUSO: "CONCENTRATO SULL'OBIETTIVO"