Italia-Estonia, le probabili formazioni della gara di qualificazione ai Mondiali 2026
A Bergamo domani sera il nuovo commissario tecnico debutta sulla panchina della Nazionale. Contro l'Estonia, nella terza partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, Gattuso pensa a una difesa a 4 con la coppia Calafiori-Bastoni davanti a Donnarumma. Barella e Tonali a centrocampo e davanti sia Kean che Retegui, con Politano e Zaccagni esterni. Le probabili formazioni di Italia-Estonia
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: CALAFIORI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: DIMARCO
- Centrocampista centrale: BARELLA
- Centrocampista centrale: TONALI
- Esterno destro: POLITANO
- Attaccante: KEAN
- Esterno sinistro: ZACCAGNI
- Attaccante: RETEGUI
- Per la sua prima Italia, Gattuso inizia con un 4-2-3-1
- Difesa a 4 davanti a Donnarumma, con Calafiori e Bastoni centrali
- A centrocampo la coppia Barella-Tonali con Locatelli out
- Dal 1' sia Retegui che Kean, con Politano e Zaccagni sull'esterno