Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: vincono Portogallo e Inghilterra
Proseguono le qualificazioni ai Mondiali con la goleada del Portogallo, che travolge 5-0 l'Armenia con le doppiette di CR7 e Joao Felix. Ungheria agguantata dall'Irlanda: segna anche il romanista Ferguson. Nel gruppo K decisivo Vlahovic in Lettonia: Serbia a -5 dall'Inghilterra, che regola 2-0 Andorra. Bosnia a punteggio pieno: doppietta di Dzeko nel 6-0 a San Marino. Ecco tutti i risultati della serata e il bilancio dei giocatori di Serie A scesi in campo
- Dzeko (Fiorentina/Bosnia): 73' e 2 GOL
- Ferguson (Roma/Irlanda): 90' e 1 GOL
- Ilic (Torino/Serbia): 82'
- Kastanos (Verona/Cipro): 88'
- Kospo (Fiorentina/Bosnia): 14'
- Kostic (Juventus/Serbia): 82'
- Pavlovic (Milan/Serbia): 90'
- Posch (Como/Austria): 21'
- Samardzic (Atalanta/Serbia): 45'
- Tavares (Lazio/Portogallo): 24'
- Vlahovic (Juventus/Serbia): 90' e 1 GOL
- ARMENIA-PORTOGALLO 0-5
10' e 62' Joao Felix, 21' e 46' Cristiano Ronaldo, 33' Cancelo
- IRLANDA-UNGHERIA 2-2
3' Varga (U), 16' Sallai (U), 49' Ferguson (I), 93' Idah (I)
- AUSTRIA-CIPRO 1-0
54' rig. Sabitzer
- SAN MARINO-BOSNIA 0-6
22' Tahirovic, 70' e 72' Dzeko, 81' Bazdar, 85' Alajbegovic, 90' Mujakic
- LETTONIA-SERBIA 0-1
12' Vlahovic