Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: vincono Portogallo e Inghilterra

QUAL. MONDIALI fotogallery
7 foto

Proseguono le qualificazioni ai Mondiali con la goleada del Portogallo, che travolge 5-0 l'Armenia con le doppiette di CR7 e Joao Felix. Ungheria agguantata dall'Irlanda: segna anche il romanista Ferguson. Nel gruppo K decisivo Vlahovic in Lettonia: Serbia a -5 dall'Inghilterra, che regola 2-0 Andorra. Bosnia a punteggio pieno: doppietta di Dzeko nel 6-0 a San Marino. Ecco tutti i risultati della serata e il bilancio dei giocatori di Serie A scesi in campo

CLASSIFICHE - RISULTATI E CALENDARIO

